Селебрини набрал 60 очков в сезоне НХЛ и может побить рекорд Гретцки

Сегодня, 09:37 Автор: Андрей Моисеев




Маклин Селебрини, Сан-Хосе Шаркс

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

В этом сезоне в активе 19-летнего форварда 60 (21+39) очков и третье место в гонке бомбардиров.

Если Селебрини будет идти по такому же графику, то сможет набрать 100 очков после 65 матчей. В истории лиги только пяти тинейджерам (до 20 лет) удавалось достичь этой отметки.

Уэйн Гретцки набрал сотню баллов за 61 игру в сезоне 1979/80. Сидни Кросби сделал это за 65 матчей (2006/07), Марио Лемье — за 73 (1984/85), Дэйл Хаверчук — за 74 (1981/82), Джимми Карсон— за 76 (1987/88).
