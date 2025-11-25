Хоккей-обозрение

Американский журналист обвинил Овечкина в симуляции

Сегодня, 12:44 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой» произошёл спорный эпизод с участием Александра Овечкина.

Российский хоккеист упал в одном из эпизодов и судьи выписали защитнику «Пантерз» Густаву Форслингу двухминутный штраф за подножку.

Журналист из США Джеймсон Олив обвинил Овечкина в симуляции и назвал его падение комичным.

«Не лучший пример от Великой восьмёрки. Комичное падение, но судьи клюнули на приманку», — прокомментировал эпизод Олив.

Капитан «столичных» не отметился в матче результативными действиями. В активе игрока 33 (15+18) очка в 39 встречах текущего сезона.
Фото: nhl.com







