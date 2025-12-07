Хоккей-обозрение

ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

Сегодня, 19:16 Автор: Андрей Моисеев




В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 30 декабря в Москве, ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Кирилл Долженков (9-я минута), Прохор Полтапов (14), Мак Холлоуэлл (24), Тахир Мингачёв (28) и Денис Гурьянов (58). У проигравших шайбу забросил Ансель Галимов (34).

Соперники встретились пятый раз в этом сезоне, пока незначительный перевес по победам у бело-голубых: 3-2 (2:6, 4:3 Б, 3:2, 1:0 Б, 1:5).

ЦСКА следующий матч проведёт 4 января против «Локомотива», «Динамо» 5 января сыграет с ХК «Сочи».
