Александр Радулов сделал 500-ю голевую передачу в КХЛ

В Ярославле продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимает на своём льду «Торпедо».

Нападающий хозяев Александр Радулов отметился результативной передачей.

Этот ассист стал для него 500-м в КХЛ. Хоккеист сделал 414 передач в регулярных чемпионатах и 86 — в плей-офф.

Форвард стал третьим игроком, достигшим этой отметки. Больше передач у Вадима Шипачёва (684) и Сергея Мозякина (509).

В нынешнем сезоне 39-летний Радулов набрал 37 (18+19) очков в 41 матче.