Дубль Судзуки и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Флориду»

Сегодня, 07:55




«Монреаль» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 3:2.

До середины третьего периода счёт не был открыт. «Пантерз» вышли вперёд благодаря точным броскам Брэда Маршана (51-я минута) и Сэма Райнхарта (56). Однако в оставшиеся пять минут «Канадиенс» не только сумели отыграться, но и забросить победную шайбу в овертайме. Отличились Коул Кофилд (56) и Ник Судзуки (59, 64).

Нападающий Иван Демидов записал в свой актив результативную передачу.

Голкипер Даниил Тарасов отразил 26 из 29 бросков по воротам.

В следующем матче «Монреаль» 2 января сыграет с «Каролиной», «Флорида» 3 января примет на своём льду «Рейнджерс».
