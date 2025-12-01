Хоккей-обозрение

Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер»

Сегодня, 08:36 Автор: Андрей Моисеев




Матвей Мичков, Филадельфия Флайерз

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 31 декабря на льду «Роджерс-Арены», «Филадельфия» обыграла «Ванкувер» со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Ноа Кейтс (13-я минута), Карл Грундстрём (24), Трэвис Конечны (37), Бобби Бринк (42), Оуэн Типпетт (58) и Кристиан Дворак (60). У проигравших шайбы забросили Давид Кемпф (4), Дрю О'Коннор (42) и Том Вилландер (59).

Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт две результативные передачи, в активе Никиты Гребёнкина ассист.

«Филадельфия» 1 января сыграет с «Калгари», «Ванкувер» следующий матч проведёт 3 января с «Сиэтлом».
