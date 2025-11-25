Хоккей-обозрение

Сборная Канады по хоккею объявила состав на Олимпиаду-2026

Состав сборной Канады по хоккею на Олимпиаду 2026

Канада назвала состав на Олимпийские игры в Италии. «Кленовые листья» огласили имена 25 игроков, которые будут представлять страну на Играх.

В опубликованном списке 3 голкипера, 8 защитников и 14 форвардов.

Вратари: Джордан Бинингтон («Сент-Луис»), Логан Томпсон («Вашингтон»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»).

Защитники: Кейл Макар, Деван Тэйвз (оба — «Колорадо»), Томас Харли («Даллас»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Шей Теодор («Вегас»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Трэвис Санхейм («Филадельфия»).

Нападающие: Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, Энтони Чирелли (все — «Тампа-Бэй»), Брэд Маршан, Сэм Райнхарт (оба — «Флорида»), Митч Марнер, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Ник Сузуки («Монреаль»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Том Уилсон («Вашингтон»), Бо Хорват («Айлендерс»).

Первый матч в Милане Канада проведёт 12 февраля против Чехии. Также их соперниками по группе А являются Швейцария (13 февраля) и Франция (15 февраля).
