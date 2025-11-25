Сборная США по хоккею объявила состав на Олимпиаду-2026

Сборная США назвала состав на Олимпийские игры-2026. Американцы огласили имена 25 хоккеистов, которые будут представлять страну на Играх в Италии.

В представленном списке 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих, сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкиперы: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»).

Защитники: Брок Фэйбер, Куинн Хьюз (оба – «Миннесота»), Ноа Ханифин («Вегас»), Сет Джонс («Флорида»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»), Чарли Макэвой («Бостон»).

Форварды: Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Мэттью Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Нелсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»).

Первый матч в Милане США проведёт 12 февраля против Латвии. Также их соперниками по группе С являются Дания (14 февраля) и Германия (15 февраля).

На Олимпиаде 2014 года, где в последний раз принимали участие хоккеисты из Национальной хоккейной лиги, американцы уступили в матче за 3-е место финнам.