Стивен Стэмкос забросил 600-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Сегодня, 00:35 Автор: Андрей Моисеев




Стивен Стэмкос, Нэшвилл Предаторз

Нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос в матче с «Вегасом» забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Форвард реализовал большинство на 16-й минуте первого периода.

Встреча не закончена, на данный момент счёт 3:2 в пользу «Предаторз». На счету Стэмкоса 26 (18+8) очков в 39 играх текущего сезона.

35-летний хоккеист стал третьим действующим игроком, достигшим этой отметки. Больше шайб в активе Александра Овечкина из «Вашингтона» (912) и Сидни Кросби из «Питтсбурга» (645).
