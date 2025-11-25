Стивен Стэмкос забросил 600-ю шайбу за карьеру в НХЛ Сегодня, 00:35 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос в матче с «Вегасом» забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Форвард реализовал большинство на 16-й минуте первого периода. Встреча не закончена, на данный момент счёт 3:2 в пользу «Предаторз». На счету Стэмкоса 26 (18+8) очков в 39 играх текущего сезона. 35-летний хоккеист стал третьим действующим игроком, достигшим этой отметки. Больше шайб в активе Александра Овечкина из «Вашингтона» (912) и Сидни Кросби из «Питтсбурга» (645).

Фото: Getty Images
















