«Вегас» проиграл «Нэшвиллу», Дорофеев оформил ассистентский дубль

Сегодня, 01:56 Автор: Андрей Моисеев









«Вегас» проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Парадайсе завершился победой гостей со счётом 4:2. В составе победителей отличились Ник Пербикс (12-я минута), Стивен Стэмкос (16), Рид Шефер (17) и Майкл Бантинг (32). У проигравших шайбы забросили Марк Стоун (6) и Бен Хаттон (10). Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев записал на свой счёт две результативные передачи. «Нэшвилл» 2 января сыграет в гостях с «Сиэтлом», «Вегас» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

