Швейцария забросила 3 шайбы Словакии на МЧМ-2026, Чехия обыграла Латвию

Сборная Швейцарии обыграла команду Словакии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 3:2.
Швейцарские хоккеисты финишировали третьими в турнирной таблице группы А, словаки финишировали четвёртыми.
Чехия выиграла у Латвии со счётом 4:2. Победный гол в начале второго периода забил защитник Макс Пшеничка.
Чехи начали турнир с поражения от канадцев, но затем одержали три победы подряд. Латвия сыграет с Германией за право сохранения прописки в элитном дивизионе.