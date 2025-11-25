Хоккей-обозрение

Швейцария забросила 3 шайбы Словакии на МЧМ-2026, Чехия обыграла Латвию

Сегодня, 03:21 Автор: Андрей Моисеев




Чехия — Латвия 1 января 2026

Сборная Швейцарии обыграла команду Словакии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 3:2.

Швейцарские хоккеисты финишировали третьими в турнирной таблице группы А, словаки финишировали четвёртыми.

Чехия выиграла у Латвии со счётом 4:2. Победный гол в начале второго периода забил защитник Макс Пшеничка.

Чехи начали турнир с поражения от канадцев, но затем одержали три победы подряд. Латвия сыграет с Германией за право сохранения прописки в элитном дивизионе.
Фото: ИИХФ







