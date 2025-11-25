Швейцария забросила 3 шайбы Словакии на МЧМ-2026, Чехия обыграла Латвию Сегодня, 03:21 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Швейцарии обыграла команду Словакии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 3:2. Швейцарские хоккеисты финишировали третьими в турнирной таблице группы А, словаки финишировали четвёртыми. Чехия выиграла у Латвии со счётом 4:2. Победный гол в начале второго периода забил защитник Макс Пшеничка. Чехи начали турнир с поражения от канадцев, но затем одержали три победы подряд. Латвия сыграет с Германией за право сохранения прописки в элитном дивизионе.

Фото: ИИХФ















