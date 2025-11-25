Шайба Кучерова помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Анахайм» Сегодня, 02:45 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Хонда-центра» завершился со счётом 4:3. Шайбы в матче забросили: Янис Мозер (14-я минута), Брейден Пойнт (40), Никита Кучеров (48), Даррен Рэддиш (63) — Дженсен Харкинс (36), Беккетт Сеннеке (44), Мэйсон Мактавиш (54). Нападающий «Лайтнинг» Кучеров провёл на льду более 18 минут и записал на свой счёт гол и результативную передачу. Следующий матч «Тампа» проведёт 2 января против «Лос-Анджелеса», «Анахайм» 3 января сыграет с «Миннесотой».

