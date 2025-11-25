Хоккей-обозрение

Шайба Кучерова помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Анахайм»

Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Хонда-центра» завершился со счётом 4:3.

Шайбы в матче забросили: Янис Мозер (14-я минута), Брейден Пойнт (40), Никита Кучеров (48), Даррен Рэддиш (63) — Дженсен Харкинс (36), Беккетт Сеннеке (44), Мэйсон Мактавиш (54).

Нападающий «Лайтнинг» Кучеров провёл на льду более 18 минут и записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Следующий матч «Тампа» проведёт 2 января против «Лос-Анджелеса», «Анахайм» 3 января сыграет с «Миннесотой».
