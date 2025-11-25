«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», Чернышов и Тарасенко забросили по шайбе Сегодня, 02:43 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 1 января на льду «Эс-Эй-Пи-центра», «Сан-Хосе» обыграл в серии буллитов «Миннесоту» со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Игорь Чернышов (22-я минута), Джефф Скиннер (37), Маклин Селебрини (45, победный буллит) — Владимир Тарасенко (11), Маркус Фолиньо (47), Матс Цуккарелло (49). Нападающий «Шаркс» Чернышов записал на свой счёт гол и передачу, защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 4 января против «Тампы», «Миннесота» 3 января сыграет с «Анахаймом».

Фото: Imagn Images
















