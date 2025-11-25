Хоккей-обозрение

«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», Чернышов и Тарасенко забросили по шайбе

Сегодня, 02:43 Автор: Андрей Моисеев




Владимир Тарасенко, Миннесота Уайлд

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 1 января на льду «Эс-Эй-Пи-центра», «Сан-Хосе» обыграл в серии буллитов «Миннесоту» со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Игорь Чернышов (22-я минута), Джефф Скиннер (37), Маклин Селебрини (45, победный буллит) — Владимир Тарасенко (11), Маркус Фолиньо (47), Матс Цуккарелло (49).

Нападающий «Шаркс» Чернышов записал на свой счёт гол и передачу, защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 4 января против «Тампы», «Миннесота» 3 января сыграет с «Анахаймом».
Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Швейцария забросила 3 шайбы Словакии на МЧМ-2026, Чехия обыграла Латвию
Шайба Кучерова помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Анахайм»
«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», Чернышов и Тарасенко забросили по шайбе
«Вегас» проиграл «Нэшвиллу», Дорофеев оформил ассистентский дубль
Овечкин шайбой сбил шлем американскому вратарю «Рейнджерс»
Стивен Стэмкос забросил 600-ю шайбу за карьеру в НХЛ
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин и Панарин набрали три очка
Сборная Канады по хоккею объявила состав на Олимпиаду-2026
Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер»
Дубль Судзуки и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Флориду»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449