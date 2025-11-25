Хоккей-обозрение

Швеция забросила США 6 шайб на МЧМ-2026, Канада обыграла Финляндию

Сегодня, 07:26 Автор: Андрей Моисеев




Швеция — США 1 января 2026

Сборная Швеции крупно обыграла команду США в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 6:3. Дублями в игре отметились Эдди Генборг и Лукас Петтерссон.

Шведские хоккеисты набрали 12 очков и заняли первое место в турнирной таблице группы А. Американцы с 9 баллами остались в итоге вторыми.

Канада выиграла у Финляндии со счётом 7:4. По две заброшенные шайбы в активе Брэди Мартина и Коула Бодуана.

Родоначальники хоккея набрали 11 очков, финны финишировали третьими в группе В.
Фото: ИИХФ







