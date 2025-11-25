Хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Сент-Луис»

«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Денвере завершился со счётом 6:1.
В составе победителей отличились Валерий Ничушкин (2-я минута, 4-я, 57-я), Натан Маккиннон (4, 5) и Брок Нельсон (30). У проигравших шайбу забросил Далибор Дворски (55).
Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков, нападающие «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились.
Следующий матч «Колорадо» проведёт 4 января против «Каролины», «Сент-Луис» 2 января встретится с «Вегасом».