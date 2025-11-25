В 1/4 финала МЧМ-2026 встретятся финалисты прошлогоднего плей-офф

На молодёжном чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в США, завершился групповой этап и определились четвертьфиналисты плей-офф.

В одной из пар 1/4 финала встретятся прошлогодние финалисты турнира. Год назад в Оттаве сборная США в решающем матче одолела в овертайме Финляндию и завоевала второй подряд титул сильнейшей команды планеты.

Матч США — Финляндия состоится 3 января в 02:00 мск.

В остальных четвертьфинальных матчах между собой сыграют: Швеция — Латвия (2 января, 22:00), Чехия — Швейцария (3 января, 00:30), Канада — Словакия (3 января, 04:30).