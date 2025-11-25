Маккиннон набрал 70 очков и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон набрал в матче чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» набрал 4 (2+2) очка и догнал Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров сезона.

В активе лидера «Эвеланш» 34 заброшенные шайбы и 36 передач. У форварда «Эдмонтона» 70 (24+46) результативных баллов.

На третьем месте расположился Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» — 62 (22+40). Накануне 19-летнего хоккеиста включили в состав сборной Канады для участия в Олимпиаде 2026 года.

В пятёрку лучших по системе «гол+пас» входят Леон Драйзайтль из «Ойлерз» (57, 20+37) и Микко Рантанен из «Далласа» (54, 15+39).

По 51 очку набрали Никита Кучеров (18+33) и Мартин Нечас из «Эвеланш» (19+32).