Кучеров занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ в 2025 году

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ по итогам календарного года.

На счету игрока в 2025 году 118 очков в матчах регулярного чемпионата. Лидирует в рейтинге форвард «Колорадо», в активе которого 125 результативных баллов. Замыкает тройку лидеров лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (116). В пятёрку лучших входят Давид Пастрняк из «Бостона» (113) и одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (107).

В этом сезоне Кучеров в 35 играх набрал 51 (18+33) очко и с отрывом занимает первое место по результативности в команде.