Овечкин вступил в потасовку с Зубом, который нанёс травму Протасу

«Вашингтон» встречается с «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. После первого периода счёт 2:0 в пользу «Кэпиталз».

На 10-й минуте защитник «Сенаторз» Артём Зуб нанёс травму нападающему «Вашингтона» Алексею Протасу. После борьбы за шайбу белорусский хоккеист влетел в борт после подножки от российского игрока.

Капитан «столичных» Александр Овечкин вступился за одноклубника.

Протас в 40 играх набрал 30 (15+15) очков, на счету Зуба три шайбы и девять передач в 37 играх.

В следующем матче «Кэпиталз» встретятся 4 января с «Чикаго».