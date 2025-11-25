Хоккей-обозрение

«Вашингтон» проиграл «Оттаве», Овечкин стал одним из самых бесполезных игроков

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 1 января в столице Канады, «Оттава» обыграла «Вашингтон» со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Дэвид Перрон (43), Фабиан Зеттерлунд (58) — Том Уилсон (9), Дилан Строум (19), Алексей Протас (56).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 16 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Вашингтон» 4 января сыграет дома с «Чикаго», «Оттава» в этот же день встретится с «Виннипегом».
