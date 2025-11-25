«Вашингтон» проиграл «Оттаве», Овечкин стал одним из самых бесполезных игроков Вчера, 23:41 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 1 января в столице Канады, «Оттава» обыграла «Вашингтон» со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Дэвид Перрон (43), Фабиан Зеттерлунд (58) — Том Уилсон (9), Дилан Строум (19), Алексей Протас (56). Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 16 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «-2». В следующем матче «Вашингтон» 4 января сыграет дома с «Чикаго», «Оттава» в этот же день встретится с «Виннипегом».

Фото: nhl.com















