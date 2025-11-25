Гол и две передачи Сергачёва помогли «Юте» разгромить «Айлендерс» Сегодня, 01:34 Автор: Андрей Моисеев









«Юта» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Элмонте завершился со счётом 7:2. В составе победителей отличились Дилан Гюнтер (21-я минута, 31, 54), Ник Шмальц (37, 57), Михаил Сергачёв (43) и Клейтон Келлер (46). У проигравших шайбы забросили Калум Ритчи (23) и Мэттью Шефер (52). Защитник «Мамонт» Михаил Сергачёв записал на свой счёт гол и две результативные передачи. В активе нападающего «островитян» Максима Шабанова два ассиста. «Айлендерс» 4 января сыграет дома с «Торонто», «Юта» 3 января проведёт поединок с «Нью-Джерси».

Фото: nhl.com
















