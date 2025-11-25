Хоккей-обозрение

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» переиграла в гостях «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Крипто.ком-Арены» завершился со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт (4-я минута, 39), Энтони Чирелли (57), Гейдж Гонсалвес (59) и Никита Кучеров (60). У проигравших отличились Джефф Мэлотт (5), Андрей Кузьменко (7) и Кевин Фиала (42).

Нападающий «Лайтнинг» Кучеров провёл на льду более 20 минут, набрал 3 (1+2) очка и завершил встречу с самым высоким в команде показателем полезности («+3»). На счету форварда «Кингз» Кузьменко гол и передача.

В следующем матче «Тампа» 4 января сыграет с «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» в этот же день встретится с «Миннесотой».
