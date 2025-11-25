Российские хоккеисты набрали 7 очков в матче между «Каролиной» и «Монреалем» Сегодня, 07:16 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 2 января в Роли, «Монреаль» выиграл у «Каролины» со счётом 7:5. Шайбы в игре забросили: Ник Судзуки (4-я минута), Оливер Капанен (5), Сэмми Бле (26), Коул Кофилд (37), Джош Андерсон (37), Юрай Слафковски (52), Лэйн Хатсон (59) — Николай Элерс (11), Себастьян Ахо (13, 57), Андрей Свечников (15), Александр Никишин (21). 20-летний форвард «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи. Нападающий «Харрикейнз» набрал 3 (1+2) очка, в активе защитника Никишина гол и ассист. В следующем матче «Монреаль» 4 января сыграет с «Сент-Луисом», «Каролина» в эту же ночь по московскому времени встретится с «Колорадо».

Фото: tsn.ca
















