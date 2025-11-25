Хоккей-обозрение

Российские хоккеисты набрали 7 очков в матче между «Каролиной» и «Монреалем»

Монреаль обыграл Каролину в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 2 января в Роли, «Монреаль» выиграл у «Каролины» со счётом 7:5.

Шайбы в игре забросили: Ник Судзуки (4-я минута), Оливер Капанен (5), Сэмми Бле (26), Коул Кофилд (37), Джош Андерсон (37), Юрай Слафковски (52), Лэйн Хатсон (59) — Николай Элерс (11), Себастьян Ахо (13, 57), Андрей Свечников (15), Александр Никишин (21).

20-летний форвард «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи. Нападающий «Харрикейнз» набрал 3 (1+2) очка, в активе защитника Никишина гол и ассист.

В следующем матче «Монреаль» 4 января сыграет с «Сент-Луисом», «Каролина» в эту же ночь по московскому времени встретится с «Колорадо».
