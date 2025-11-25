«Чикаго» переиграл «Даллас», первая звезда матча Михеев оформил дубль Сегодня, 07:39 Автор: Андрей Моисеев









«Чикаго» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Юнайтед-центра» завершилась со счётом 4:3. В составе победителей отличились Артём Левшунов (12-я минута), Теуво Терявяйнен (21) и Илья Михеев (30, 44). У проигравших шайбы забросили Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (57) и Мэтт Дюшейн (60). Нападающий «Блэкхоукс» Илья Михеев сделал третий в сезоне дубль и был признан первой звездой поединка. «Чикаго» набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Далласа» 57 баллов и он идёт вторым на Западе.

