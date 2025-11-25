Кучеров забросил 6 шайб и набрал 12 очков в 6-ти последних матчах

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса», который состоялся в ночь на 2 января, отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Российский хоккеист набрал 12 (6+6) очков в последних шести играх команды. Форвард оформил дубль в поединках с «Флоридой» и «Монреалем».

В этом сезоне Кучеров в 36 матчах набрал 54 (19+35) очка и занимает шестое место в гонке бомбардиров.

Во всех шести матчах «Тампа» одержала победу, набрала 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.