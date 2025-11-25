Мэттьюс оформил хет-трик в матче с «Виннипегом» и приблизился к рекорду Сундина

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», который состоялся в ночь на 2 января по московскому времени.

За 10 сезонов в составе «Мэйпл Лифс» хоккеист забросил 419 шайб и вплотную приблизился к снайперскому рекорду клуба, который принадлежит Матсу Сундину. Швед выступал за «Торонто» с 1994 по 2008 год и в 981 играх забил 420 голов.

ВИДЕО

В этом сезоне в активе 28-летнего американца 31 (18+13) очко и он занимает четвёртое место по результативности в команде.