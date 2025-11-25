Хоккей-обозрение

Мэттьюс оформил хет-трик в матче с «Виннипегом» и приблизился к рекорду Сундина

Сегодня, 10:39 Автор: Андрей Моисеев




Остон Мэттьюс, Торонто Мэйпл Лифс

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», который состоялся в ночь на 2 января по московскому времени.

За 10 сезонов в составе «Мэйпл Лифс» хоккеист забросил 419 шайб и вплотную приблизился к снайперскому рекорду клуба, который принадлежит Матсу Сундину. Швед выступал за «Торонто» с 1994 по 2008 год и в 981 играх забил 420 голов.

ВИДЕО

В этом сезоне в активе 28-летнего американца 31 (18+13) очко и он занимает четвёртое место по результативности в команде.
Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Мэттьюс оформил хет-трик в матче с «Виннипегом» и приблизился к рекорду Сундина
Кучеров забросил 6 шайб и набрал 12 очков в 6-ти последних матчах
«Чикаго» переиграл «Даллас», первая звезда матча Михеев оформил дубль
«Монреаль» выиграл у «Каролины», российские хоккеисты набрали 7 очков
Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
Гол и две передачи Сергачёва помогли «Юте» разгромить «Айлендерс»
«Вашингтон» проиграл «Оттаве», Овечкин стал одним из самых бесполезных игроков
Овечкин вступил в потасовку с Зубом, который нанёс травму Протасу
НХЛ признала Демидова лучшим новичком декабря
Кучеров занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ в 2025 году


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449