Сборная Финляндии по хоккею объявила состав на Олимпиаду-2026

Сегодня, 18:46




Сборная Финляндии назвала состав на Олимпийские игры-2026. Финны определили 25 игроков, которые выступят в феврале в Италии.

В опубликованном списке 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих, сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкиперы: Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»), Микко Лехтонен («Цюрих»).

Форварды: Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба — «Даллас»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба — «Сиэтл»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба — «Флорида»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба — «Колорадо»), Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Первый матч на ОИ-2026 Финляндия проведёт 11 февраля против Словакии. Также их соперниками по группе В являются Швеция (13 февраля) и Италия (14 февраля).

На Олимпиаде в Сочи, где в последний раз принимали участие хоккеисты из НХЛ, финны выиграли у американцев матч за 3-е место.
