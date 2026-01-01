Хоккей-обозрение

Сборная Швеции по хоккею объявила состав на Олимпиаду-2026

Состав сборной Швеции по хоккею на Олимпиаду 2026

Сборная Швеции назвала состав на Олимпийские игры-2026. Шведы определили 25 игроков, которые выступят в феврале в Италии.

В опубликованном списке 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих, сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкиперы: Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба — «Миннесота»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»).

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Юнас Бродин («Миннесота»), Филип Броберг («Сент-Луис»), Расмус Далин («Баффало»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Питтсбург»).

Форварды: Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Понтус Хольмберг («Тампа-Бэй»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландеског («Колорадо»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Александер Веннберг («Сан-Хосе»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Первый матч на ОИ-2026 Швеция проведёт 11 февраля против Италии. Также их соперниками по группе В являются Финляндия (13 февраля) и Словакия (14 февраля).

На Олимпиаде в Сочи, где в последний раз принимали участие хоккеисты из НХЛ, шведы уступили в финале канадцам.
