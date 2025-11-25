Евгений Кузнецов может покинуть «Металлург» и перейти в «Салават Юлаев»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может в ближайшее время сменить команду.

Представитель хоккеиста Шуми Бабаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее время намерен встретиться с руководством «Магнитки» и обсудить будущее своего подопечного. При этом агент подчеркнул, что клуб выполняет все обязательства по контракту и претензии связаны исключительно с игровым временем хоккеиста.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», главным претендентом на приобретение Кузнецова является «Салават Юлаев». В уфимском клубе не отрицают интерес к игроку и в случае расторжения им контракта готовы к переговорам.

В этом сезоне 33-летний форвард в 15 играх набрал 9 (1+8) передач.