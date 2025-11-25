Хоккей-обозрение

Определились пары 1/2 финала молодежного ЧМ-2026 по хоккею

Сегодня, 07:13 Автор: Андрей Моисеев




Молодёжная сборная Чехии по хоккею

На проходящем в США молодёжном чемпионате мира по хоккею завершились четвертьфинальные матчи и стали известны все пары 1/2 финала плей-офф.

Сборная США проиграла Финляндии (3:4 ОТ) и выбыла с домашнего турнира. Швеция обыграла Латвию (6:3), Чехия нанесла поражение Швейцарии (6:2), Канада разгромила Словакию (7:1).

В 1/2 финала шведские хоккеисты сыграют с финнами, а канадцы встретятся с чехами. Игры пройдут в ночь на 5 января по московскому времени.

Матч за 3-е место и финал МЧМ-2026 пройдут 6 января.
Фото: ИИХФ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


В НХЛ показали видео российского покера в матче «Миннесоты» с «Анахаймом»
Определились пары 1/2 финала молодежного ЧМ-2026 по хоккею
Канада разгромила Словакию в 1/4 финала молодёжного ЧМ-2026
Дубль Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Флоридой» в «Зимней классике»
На МЧМ-2026 показали видео победной шайбы Финляндии в ворота США
Дорофеев обошёл Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ
Финляндия победила США в 1/4 финала МЧМ-2026
Чехия обыграла Швейцарию в 1/4 финала МЧМ-2026, Швеция победила Латвию
Евгений Кузнецов может покинуть «Металлург» и перейти в «Салават Юлаев»
Германия забросила Дании 8 шайб на МЧМ-2026 и осталась в элитном дивизионе


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449