Определились пары 1/2 финала молодежного ЧМ-2026 по хоккею

На проходящем в США молодёжном чемпионате мира по хоккею завершились четвертьфинальные матчи и стали известны все пары 1/2 финала плей-офф.

Сборная США проиграла Финляндии (3:4 ОТ) и выбыла с домашнего турнира. Швеция обыграла Латвию (6:3), Чехия нанесла поражение Швейцарии (6:2), Канада разгромила Словакию (7:1).

В 1/2 финала шведские хоккеисты сыграют с финнами, а канадцы встретятся с чехами. Игры пройдут в ночь на 5 января по московскому времени.

Матч за 3-е место и финал МЧМ-2026 пройдут 6 января.