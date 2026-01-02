Дорофеев обошёл Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 3 января на льду «Энтерпрайз-центра», «Вегас» проиграл «Сент-Луису» со счётом 3:4.

Один гол в составе «Голден Найтс» забил Павел Дорофеев. Нападающий забросил 16-ю шайбу в сезоне и на один пункт опередил в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян Александра Овечкина.

Лидирует в списке лучших среди российских хоккеистов форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (23), второе место занимает Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» (19). По 14 шайб имеют в активе Артемий Панарин из «Рейнджерс» и Кирилл Марченко из «Коламбуса».