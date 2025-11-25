Канада разгромила Словакию в 1/4 финала молодёжного ЧМ-2026 Сегодня, 07:11 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Канада обыграла команду Словакии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Миннеаполисе завершилась со счётом 7:1. В составе победителей отличились Коул Решни (14-я минута), Тидж Игинла (15), Майкл Миса (17), Сэм О'Райли (18), Брэди Мартин (20, 30) и Коул Бодуан (31). У проигравших шайбу забросил Ян Хован (37). Канадские хоккеисты впервые за три года вышли в полуфинал молодёжного первенства. На двух предыдущих чемпионатах родоначальники хоккея уступали на первой стадии плей-офф Чехии. В 1/2 финала Канада сыграет с Чехией.

Фото: ИИХФ















