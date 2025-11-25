Хоккей-обозрение

Канада разгромила Словакию в 1/4 финала молодёжного ЧМ-2026

Сегодня, 07:11 Автор: Андрей Моисеев




Молодёжная сборная Канады по хоккею

Сборная Канада обыграла команду Словакии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Миннеаполисе завершилась со счётом 7:1.

В составе победителей отличились Коул Решни (14-я минута), Тидж Игинла (15), Майкл Миса (17), Сэм О'Райли (18), Брэди Мартин (20, 30) и Коул Бодуан (31). У проигравших шайбу забросил Ян Хован (37).

Канадские хоккеисты впервые за три года вышли в полуфинал молодёжного первенства. На двух предыдущих чемпионатах родоначальники хоккея уступали на первой стадии плей-офф Чехии.

В 1/2 финала Канада сыграет с Чехией.
Фото: ИИХФ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


В НХЛ показали видео российского покера в матче «Миннесоты» с «Анахаймом»
Определились пары 1/2 финала молодежного ЧМ-2026 по хоккею
Канада разгромила Словакию в 1/4 финала молодёжного ЧМ-2026
Дубль Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Флоридой» в «Зимней классике»
На МЧМ-2026 показали видео победной шайбы Финляндии в ворота США
Дорофеев обошёл Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ
Финляндия победила США в 1/4 финала МЧМ-2026
Чехия обыграла Швейцарию в 1/4 финала МЧМ-2026, Швеция победила Латвию
Евгений Кузнецов может покинуть «Металлург» и перейти в «Салават Юлаев»
Германия забросила Дании 8 шайб на МЧМ-2026 и осталась в элитном дивизионе


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449