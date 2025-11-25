Дубль Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Флоридой» в «Зимней классике»

«Рейнджерс» выиграли у «Флориды» в «Зимней классике» НХЛ. Встреча на стадионе «ЛоанДепот Парк» завершился со счётом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (16-я минута, 21, 59) и Артемий Панарин (17, 53). У проигравших отличился Сэм Райнхарт (43).

Панарин провёл на льду более 18 минут, сделал пять бросков и записал на свой счёт два гола и передачу. Зибанеджад набрал 5 (3+2) очков.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 15 из 19 бросков по воротам. Игорь Шестёркин сделал 36 сейвов.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют 6 января с «Ютой», «Флорида» 5 января встретится с «Колорадо».