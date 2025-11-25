В НХЛ показали видео российского покера в матче «Миннесоты» с «Анахаймом» Сегодня, 09:06 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Хонда-центра» завершилась со счётом 5:2. В составе победителей голы забили Кирилл Капризов (6-я минута), Данила Юров (29, 44), Яков Тренин (35) и Нико Штурм (56). У проигравших отличились Беккетт Сеннеке (34) и Трой Терри (58). Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне и вошёл в топ-6 гонки снайперов сезона НХЛ. Нападающий «Уайлд» Тренин записал на свой счёт гол и результативную передачу, в активе защитника Куинна Хьюза четыре ассиста. В следующем матче «Миннесота» сыграет 4 января в гостях с «Лос-Анджелесом», «Анахайм» 6 января встретится в столице США с «Вашингтоном».

Фото: USA Today Sports















