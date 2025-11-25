Капризов вошёл в топ-6 лучших снайперов сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский хоккеист отличился в большинстве на 6-й минуте третьего периода с передач Йоэля Эрикссона Эка и Куинна Хьюза. На счету Капризова в этом сезоне стало 24 шайбы и он вошёл в топ-6 гонки снайперов.

Лидирует в списке Натан Маккиннон из «Колорадо» (34), второе и третье место занимают Морган Гики из «Бостона» и нападающий «Уайлд» Мэтт Болди (по 25).

По 24 шайбы в активе Джейсона Робертсона из «Далласа» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».