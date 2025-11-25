«Металлург» поместил Евгения Кузнецова на драфт отказов Сегодня, 11:39 Автор: Андрей Моисеев









Клуб КХЛ «Металлург» выставил нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов, сообщает пресс-служба КХЛ. 33-летний форвард подписал контракт с «Магниткой» 1 октября и в 15 играх набрал 9 (1+8) очков. После возвращения из-за океана в 2024 году Кузнецов выступал в составе СКА. В 45 матчах регулярного чемпионата и плей-офф игрок забросил 13 шайб и отдал 27 голевых передач. В апреле прошлого года четырехлетний контракт с питерской командой был расторгнут по соглашению сторон. Одним из претендентов на приобретение хоккеиста является «Салават Юлаев».

Фото: ХК «Металлург»
















