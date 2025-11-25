Хоккей-обозрение

Пять очков Кучерова принесли «Тампе» победу над «Сан-Хосе»

«Тампа» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Эс-Эй-Пи-центра» завершился со счётом 7:3.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт (3-я минута), Даррен Рэддиш (5, 23, 37), Брэндон Хагель (7), Доминик Джеймс (24) и Никита Кучеров (35). У проигравших все три шайбы забросил Павол Регенда (11, 30, 57).

Кучеров провёл на льду более 15 минут, набрал 5 (1+4) очков и был признан первой звездой встречи.

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил три шайбы и был заменён на Алекса Недельковича. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

Следующий матч «Тампа» проведёт 7 января против «Колорадо», «Сан-Хосе» в этот же день сыграет с «Коламбусом».
