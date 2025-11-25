Хоккей-обозрение

«Вашингтон» проиграл «Чикаго», Овечкин стал самым бесполезным игроком матча

Сегодня, 05:54 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в столице США завершилась со счётом 3:2 в пользу «Блэкхоукс».

Шайбы в игре забросили: Дилан Строум (5-я минута), Райан Леонард (52) — Райан Донато (2), Теуво Терявяйнен (25), Ник Фолиньо (победный буллит).

Александр Овечкин провёл на льду более 18 минут, очков не набрал и стал единственным хоккеистом «Кэпиталз» с отрицательным показателем полезности («-1»).

В следующем матче «Вашингтон» 6 января сыграет с «Анахаймом», «Чикаго» 5 января встретится с «Вегасом».
Фото: nhl.com







