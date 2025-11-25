Овечкину до крови разбили лицо и выбили зуб в матче с «Чикаго»

В ночь на 4 января в столице США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Вашингтон» и «Чикаго». Основное и дополнительное время не выявило победителя (2:2), а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Блэкхоукс».

В третьем периоде Александр Овечкин столкнулся у борта с защитником гостей Луисом Кревьером. Канадец попал российскому хоккеисту клюшкой по лицу, в результате удара у него пошла кровь.

После возвращения на лёд капитан «столичных» выразил претензии судье, который не увидел в действии игрока «Чикаго» нарушения правил.

Овечкин завершил матч без набранных очков и стал единственным представителем «Вашингтона» с отрицательным показателем полезности («-1»).