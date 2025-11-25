Хоккей-обозрение

Кучеров вошёл в топ-4 гонки бомбардиров НХЛ и на 15 очков отстаёт от Маккиннона

Сегодня, 07:06 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Российский хоккеист забросил шайбу на 15-й минуте второго периода и четыре раза ассистировал партнёрам по команде. На счету Кучерова в этом сезоне стало 59 очков и он вошёл в топ-4 гонки бомбардиров.

Лидирует в списке Натан Маккиннон из «Колорадо» (74, 35+39), второе место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (72, 25+47), на третьей строчке расположился Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (63, 22+41).
