Мэттьюс опередил Сундина и стал лучший снайпером за всю историю «Торонто»

Сегодня, 07:25




Остон Мэттьюс, Торонто Мэйпл Лифс

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», который состоялся в ночь на 4 января по московскому времени.

За 10 сезонов в составе «Мэйпл Лифс» хоккеист забросил 421 шайбу и стал лучшим снайпером за всю историю «Торонто». До этого рекорд клуба принадлежал шведу Матсу Сундину, который в 981 играх за канадский клуб забил 420 голов.

Лучшую результативность 28-летний американский хоккеист показал в сезоне 2023/24 (69 шайб), в этом чемпионате на его счету 20 голов.
