Кучеров догнал Малкина по количеству матчей с пятью очками в НХЛ

Сегодня, 08:37 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» уверенно обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу «Лайтнинг».

Российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и четыре раза ассистировал партнёрам, что позволило ему в восьмой раз за карьеру в НХЛ набрать не менее пяти очков в одном матче.

Форвард «Тампы» сравнялся с ветераном «Питтсбурга» Евгением Малкиным по количеству матчей с 5+ очками. Из выступающих на данный момент в лиге игроков больше таких игр только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (12) и Натана Маккиннона из «Колорадо» (11).

В этом сезоне Кучеров в 37 встречах набрал 59 (20+39) очков и занимает четвёртое место в гонке бомбардиров.
