В «Металлурге» объяснили, по чьей инициативе Кузнецов попал в список отказов

В руководстве магнитогорского «Металлурга» заявили, что инициатива поместить в список отказов было инициативой нападающего команды Евгения Кузнецова.

«Это во многом его инициатива, человека не устраивало его положение в команде. Кузнецов хочет больше играть», — приводит слова спортивного директора «Магнитки» Евгения Бирюкова «Чемпионат».

Контракт 33-летнего форварда с «Металлургом» был подписан 1 октября и был рассчитан до конца нынешнего сезона. Хоккеист в 15 матча набрал 9 (1+8) очков.

Наиболее вероятным претендентом на игрока является «Салават Юлаев».