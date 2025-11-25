Олег Браташ стал главным тренером «Адмирала»

«Адмирал» определился с главным тренером после увольнения Леонида Тамбиева. Дальневосточников возглавил Олег Браташ, сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Адмирал» начал сезон под руководством Тамбиева, который пришёл в команду в 2021 году. В начале декабря клуб отстранил его от руководства клубом из-за неудовлетворительных результатов.

С тех пор исполнял обязанности главного тренера Ильнур Гизатуллин, до этого работавший в команде тренером.

Браташ работал ассистентом главного тренера в СКА и «Локомотиве», возглавлял тольяттинскую «Ладу» и молодёжную сборную России.