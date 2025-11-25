Хоккей-обозрение

Капризов второй среди форвардов по игровому времени и уступает лишь Макдэвиду

Сегодня, 12:41 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает второе место среди нападающих в этом сезоне НХЛ по игровому времени.

28-летний хоккеист в среднем проводит на льду 22 минуты 12 секунд. Среди атакующих игроков больше времени на площадке проводит Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (22.42). На третьем месте расположился одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (21.59).

Среди всех хоккеистов в тройку лидеров по этому показателю входят Куинн Хьюз из «Уайлд» (27.22), Зак Веренски из «Коламбуса» (26.42) и Миро Хейсканен из «Далласа» (25.59).

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов занимает четвёртое место в списке (25.54).
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Капризов второй среди форвардов по игровому времени и уступает лишь Макдэвиду
Олег Браташ стал главным тренером «Адмирала»
В «Металлурге» объяснили, по чьей инициативе Кузнецов попал в список отказов
Кучеров догнал Малкина по количеству матчей с пятью очками в НХЛ
Мэттьюс опередил Сундина и стал лучший снайпером за всю историю «Торонто»
Кучеров вошёл в топ-4 гонки бомбардиров НХЛ и на 15 очков отстаёт от Маккиннона
В матче НХЛ «Вашингтон» – «Чикаго» сняли, как Овечкину до крови разбили лицо
«Вашингтон» проиграл «Чикаго», Овечкин стал самым бесполезным игроком матча
Пять очков Кучерова принесли «Тампе» победу над «Сан-Хосе»
«Металлург» поместил Евгения Кузнецова на драфт отказов


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449