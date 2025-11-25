Капризов второй среди форвардов по игровому времени и уступает лишь Макдэвиду

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает второе место среди нападающих в этом сезоне НХЛ по игровому времени.

28-летний хоккеист в среднем проводит на льду 22 минуты 12 секунд. Среди атакующих игроков больше времени на площадке проводит Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (22.42). На третьем месте расположился одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (21.59).

Среди всех хоккеистов в тройку лидеров по этому показателю входят Куинн Хьюз из «Уайлд» (27.22), Зак Веренски из «Коламбуса» (26.42) и Миро Хейсканен из «Далласа» (25.59).

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов занимает четвёртое место в списке (25.54).