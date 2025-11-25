Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Сибирь» Сегодня, 15:44 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 4 января в Новосибирске, «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 5:2. В составе победителей отличились Эндрю Потуральски (11-я минута), Константин Окулов (21, 29), Семён Чистяков (31) и Дамир Шарипзянов (60). У проигравших шайбы забросили Михаил Абрамов (5) и Антон Косолапов (35). 30-летний Окулов оформил третий дубль в этом сезоне и набрал 13 (4+9) очков в восьми последних играх. В следующем матче «Авангард» сыграет 6 января в Казани с «Ак Барсом», «Сибирь» в этот же день встретится дома с «Адмиралом».

Фото: ХК «Авангард»















