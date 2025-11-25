«Трактор» забросил три шайбы за 92 секунды и победил минское «Динамо» Сегодня, 16:28 Автор: Андрей Моисеев









«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 5:4. Шайбы в игре забросили: Андрей Светлаков (11-я минута), Михаил Григоренко (20), Александр Кадейкин (21, 54), Василий Глотов (22) — Алекс Лимож (18, 56), Виталий Пинчук (34), Сергей Кузнецов (45). Один из лучших бомбардиров чемпионата Пинчук набрал 4 (1+3) очка, в активе Лиможа дубль и две передачи. Голкипер минчан Зак Фукале пропустил четыре шайбы и был заменён на Василия Демченко. В следующем матче «Трактор» встретится 6 января с «Автомобилистом», минские динамовцы в этот же день сыграют в Москве с ЦСКА.

Фото: ХК «Трактор»















