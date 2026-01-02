Хоккей-обозрение

«Спартак» выиграл у «Торпедо» в матче КХЛ с 13 шайбами

Сегодня, 19:39 Автор: Андрей Моисеев




Спартак — Торпедо, 4 января 2026

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 4 января в Нижнем Новгороде, «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 7:6.

В составе победителей отличились Дмитрий Соловьёв (8-я минута), Даниил Орлов (16, 31), Никита Коростелёв (32), Люк Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У проигравших шайбы забросили Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлёв (26) и Максим Летунов (36).

В следующем матче «Торпедо» встретится 6 января с «Барысом», «Спартак» в этот же день отправится в гости к «Северстали».
