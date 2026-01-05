Хоккей-обозрение

Швеция победила Финляндию и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026

Сегодня, 04:59 Автор: Андрей Моисеев




Молодёжная сборная Швеции обыграла Финляндию в полуфинале МЧМ-2026

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Линус Эрикссон (1-я минута), Ивар Штенберг (22), Эдди Генборг (35) и Антон Фронделль (победный буллит). У проигравших отличились Атте Йоки (17), Яспер Кухта (23) и Йоона Саарелайнен (55).

Шведские хоккеисты 14 раз выходили в финал МЧМ и только два раза становились чемпионами.

В решающем матче Швеция сыграет с победителем другого полуфинала, в котором встречаются Канада и Чехия.
