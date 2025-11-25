Сборная Чехии сенсационно обыграла Канаду в полуфинале МЧМ-2026

Во втором полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который прошёл в ночь на 5 января, сборная Чехии обыграла команду Канады со счётом 6:4.

Шайбы в игре забросили: Максимилиан Курран (17-я минута, 59), Адам Титльбах (24), Адам Бенак (40), Войцех Чихар (50, 60) — Тидж Игинла (16), Зейн Парек (33), Коул Решни (44), Портер Мартон (58).

Чешские хоккеисты третий раз подряд побеждают канадцев в плей-офф МЧМ. На двух предыдущих турнирах чехи оказались сильнее на четвертьфинальной стадии.

В решающем матче подопечные Патрика Аугусты сыграют со Швецией. Встреча состоится 6 января и начнётся в 04:30 по московскому времени.

Канада сыграет в матче за 3-е место с Финляндией.